В Стамбуле в субботу открылась выставка «Павшие дипломаты», посвященная памяти турецких дипломатов и членов их семей, убитых в различные годы боевиками армянских террористических организаций, сообщает Anadolu.

Организатором мероприятия на территории железнодорожного вокзала Сиркеджи выступило Управление по связям Администрации президента Турции.

Выставка повествует о героизме дипломатов, которые в период с 1973 по 1984 гг бесстрашно продолжали деятельность вопреки угрозам армянских террористов.

Посетителям выставки представлена детальная информация о систематических террористических актах и покушениях на представителей Турции. Экспозиция содержит фотографии, документы, а также карту городов, где армяне совершали теракты.

Кроме того, посетителям выставки представлена информация о шагах по изобличению лжи о геноциде 1915 года, и попытках ряда стран и армянского лобби политизировать данный вопрос.

Террористические организации армян, такие как ASALA и JCAG, в 1970-х годах и в последующих убили 31 дипломата и членов их семей. В целом жертвами армянских террористов стали 58 турецких граждан.

Minval.az