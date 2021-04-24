В индийской столице Дели по меньшей мере 25 пациентов с коронавирусом COVID-19 скончались в больнице Jaipur Golden Hospital из-за нехватки медицинского кислорода. Об этом сообщает местный телеканал NDTV в субботу, 24 апреля.

«Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставка должна была прибыть к нам к 17.00, но доставлен он был около полуночи. К тому времени скончались 25 пациентов», – сказал главный врач больницы Д.К. Балуджа.

Сейчас в больнице находятся более 215 пациентов в критическом состоянии, а запасы кислорода снова заканчиваются.

Minval.az