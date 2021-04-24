Министерство иностранных дел Турции почтило память турецких дипломатов, убитых в результате армянского террора.

В связи с этим на странице министерства в Twitter размещена публикация, в которой говорится следующее:

«Ложь не только искажает историю, но забирает и невинные жизни.

Министерство иностранных дел Турции почтило память турецких дипломатов, убитых в результате армянского террора.

Как передает Report, в связи с этим на странице министерства в Twitter размещена публикация, в которой говорится:

«Ложь не только искажает историю, но забирает и невинные жизни. Мы не забыли и никогда не забудем наших коллег, ставших шехидами в результате армянского террора! Пусть они покоятся с миром, мы не склонимся ни перед какой ложью и давлением».

Minval.az