Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области, сообщает портал МТВ.онлайн.

Нормайн Шей — коренной американец, представитель племени пенобскотов. Он участвовал в первой высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года в годы Второй мировой войны.

«Мы никогда не забудем жертв Сталинграда…Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира», — заявил ветеран.

Затем он преклонил колени перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером.

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