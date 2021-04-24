Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП, сообщает телеканал TN.
Его машина перевернулась. Министр сам был за рулем, в автомобиле он был один.
Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП, сообщает телеканал TN.
Его машина перевернулась. Министр сам был за рулем, в автомобиле он был один.
Дата: 2021/04/24 9:49
Раздел: Мир
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