Американский президент Джо Байден поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил заинтересованность в конструктивном сотрудничестве и эффективном решении спорных вопросов.

«Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов», — приводит RT заявление пресс-службы Белого дома.

В свою очередь, Управление по связям с общественностью АП Турции сообщает, что Реджеп Тайип Эрдоган и США Джо Байден в ходе телефонного разговора согласились с важностью совместной работы для расширения сотрудничества в соответствии со стратегическим характером двусторонних отношений и общими интересами двух стран.

Во время беседы президент Эрдоган подчеркнул важность для дальнейшего улучшения турецко-американских отношений решения таких вопросов, как присутствие террористической организации FETÖ в Соединенных Штатах, а также поддержка США террористической организации PKK/PYD в Сирии.

Minval.az