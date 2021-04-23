Мировое сообщество преодолеет отметку в 1 млрд сделанных прививок от коронавируса в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

По данным агентства, всего в мире на 22 апреля было сделано 966 млн прививок. Темпы вакцинации сейчас составляют около 16 млн прививок в день. Таким образом, порог в 1 млрд будет преодолен на этих выходных.

В США, где расположена штаб-квартира Bloomberg, уровень вакцинации принято оценивать не по количеству полностью привитых людей, а по количеству сделанных прививок, или же использованных доз вакцины. Таким образом, количество полностью привитых пока еще значительно меньше 1 млрд — большинство получили только первую дозу вакцины. Их число Bloomberg не уточняет.

Агентство также приводит расчеты дальнейших темпов вакцинации. Ее скорость растет, 16 млн прививок в день — только промежуточный показатель. Однако даже в этих условиях для того, чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок — это будет означать вакцинацию около 75% населения планеты — потребуется 21 месяц. Затем задача усложнится, и темпы вакцинации будут снижаться, потому что потребуется убеждать тех, кто скептически относится к прививкам.

Важными факторами в ускорении процесса вакцинации должно стать международное сотрудничество. Хотя 96% населения планеты проживают в странах, где идет кампания по вакцинации, ее темпы серьезно разнятся в отдельных государствах. Другим важным элементом, способствующим ускорению вакцинации, будет распространение препаратов, одной прививки которыми достаточно для формирования иммунитета.

Minval.az