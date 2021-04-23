Телерадиокорпорация BBC провела среди граждан Ирландии и жителей британского Ольстера (Северной Ирландии) опрос. Большинство респондентов отметило, что в течение ближайших 25 лет североирландские территории перестанут подчиняться Лондону и выйдут из состава страны.

Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

В то же время почти половина жителей Ольстера уже сейчас готовы проголосовать за сохранение британского владычества. Но почти столько же хотели бы объединиться с Ирландией.

Что касается самой Ирландии, то там сторонники объединения с Ольстером составляют суть более половины опрошенных. Пресса Британии отмечает также, что за сохранение существующей ситуации высказалось лишь 27 процентов ирландских граждан.

Ирландцы по обе стороны границы считают, что в ближайшее десятилетие границы Соединенного Королевства останутся прежними, но после этого в течение 25 лет Северная Ирландия может быть для Лондона потеряна.

При этом подавляющее большинство респондентов (75 процентов в Ольстере и 87 в Ирландии) считают североирландский вопрос не урегулированным, поэтому здесь могут возобновиться вспышки насилия.

Опрос был проведен вскоре после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон назвал себя «гордым юнионистом», то есть сторонником Северной Ирландии как неотъемлемой части Соединённого королевства.

Minval.az