В Европейской комиссии пообещали проследить за отводом российских войск от границ с Украиной. Об этом заявил представитель органа в разговоре с Reuters.

«ЕС важно все, что сегодня будет происходить на земле с сегодняшнего дня», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Еврокомиссия призвала Россию пересмотреть решение, согласно которому части акватории Черного моря будут закрыты. Речь идет об участке в районе Крыма. Орган в очередной раз выразил приверженность «суверенитету и территориальному единству Украины».

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