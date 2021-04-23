Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в эфире израильского телеканала i24NEWS.

«Нетаньяху имеет хорошие отношения и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и с [президентом России Владимиром] Путиным, — цитирует слова посла украинское издание НВ. — Я рад заявить, что премьер-министр не сказал «нет».

По словам Корнийчука, Нетаньяху добавил, что постарается сделать все, что ему по силам. «Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а, наоборот, он показал свой интерес и желание помочь «, — добавил посол.

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