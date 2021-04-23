В ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа Sputnik V. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на видеобрифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает «Анадолу».

Глава ведомства констатировал также снижение темпов заражения COVID-19, несмотря на все еще очень высокие ежедневные показатели заболеваемости.

Министр сообщил, что в Турции пока не выявлено случаев инфицирования индийским вариантом коронавирусной инфекции. При этом он заверил, что уже приняты меры по борьбе с ним.

Касаясь работы, проводимой в Турции по производству отечественной вакцины против COVID-19, Коджа заявил, что в реализации 7 проектов в этой сфере достигнут значительный прогресс. Он отметил, что они будут способствовать расширению вклада Турции в борьбу с пандемией.

В частности министр сообщил, что Турция начинает «Фазу 1» испытаний своей третьей инактивированной вакцины-кандидата.

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