Президентские выборы в Сирии, которые намечены на 26 мая 2021 года, не могут считаться легитимными международным сообществом. Такое мнение выразил в пятницу официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич в распространенном заявлении.

«Президентские выборы, объявленные сирийским режимом [президентом Башаром Асадом] на 26 мая 2021 года, несовместимы с критериями дорожной карты, выдвинутой резолюцией СБ ООН 2254. Выборы, лишившие почти 7 млн сирийцев избирательного права, которые далеко не являются свободными и справедливыми, не могут считаться легитимными международным сообществом», — утверждает Бильгич.

По его словам, «Турция будет и впредь поддерживать усилия по поиску политического решения сирийского конфликта на основе резолюции СБ ООН 2254».

Minval.az