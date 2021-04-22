Папа Римский Франциск приедет в Ливан, когда там сформируют новое правительство. Об этом заявил назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири по итогам встречи с понтификом в Ватикане в четверг, 22 апреля.

«Папа Франциск сказал мне, что хотел бы посетить Ливан, но после формирования правительства, и это должно быть посланием для ускорения этого процесса»,- сказал Харири, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на «Аль-Джадид».

Он добавил, что на встрече с понтификом обсуждались все актуальные проблемы Ливана.

«Они знают, кто препятствует, а кто нет (формированию правительства). Планируются визиты в Ливан из Ватикана для разрешения проблемы (политического кризиса)», — пояснил Харири.

Ливанский премьер также обратился к папе Франциску за помощью, и понтифик, по его словам, откликнулся на просьбу.

«Проблема в Ливане в том, что есть лагерь, который хочет наложить свою руку на все отрасли, и другой лагерь, который стремится к свободной экономике со всеми странами мира, а не только внутри страны», — сказал Харири и добавил, что процесс формирования правительства, в том числе, стопорится из-за проблем главы крупнейшей христианской партии Свободное патриотическое движение Джебрана Басиля и его союзников за пределами страны.

«Мы в очень тяжелом положении. Формирование правительства позволит нам остановить крах, но есть те, кто нам препятствует в выполнении этой задачи»,- подытожил премьер Ливана.

Minval.az