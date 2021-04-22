Президент США Джо Байден может посетить Восточную Европу в июне. Об этом пишет словацкое издание Pravda со ссылкой на представителя американской дипломатии.

Отмечается, что его визит связан прежде всего с проведением саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 14 июня.

Предполагается, что первой остановкой Байдена в Европе станет Лондон, где президент США встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и получит аудиенцию у королевы Елизаветы II. Кроме того, у Байдена планируют визит в одну из стран Восточной Европы.

«В Восточной Европе Байден может пойти двумя путями. Это будет или Братислава, или государство на Балканах», — отметил собеседник издания, добавив, что шансы Словакии выше.

По словам источника, Байден может принять участие в престижной международной конференции GLOBSEC. Участие в конференции дало бы Байдену возможность встретиться с лидерами Центральной и Восточной Европы, отмечает издание.

«Предполагается, что Байден мог бы провести переговоры в Братиславе, например, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако главным событием, конечно, была бы основная речь главы Белого дома на конференции GLOBSEC», — пишет издание.

Minval.az