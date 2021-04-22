Если США признают так называемый «геноцид армян», это поставит под серьезную угрозу будущее отношений Вашингтона и Анкары. Об этом сказали в Администрации президента Турции.

В администрации считают, что СЩА должны сделать выбор между реальным союзником в лице Турции и вымышленной историей.

«Признав вымышленный «геноцид армян», США потеряют важного союзника в лице Турции. Это также нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран», — сказали в администрации турецкого лидера.

В администрации также подчеркнули, что Турция, как и ранее, выступает за открытие архивов для расследования событий 1915 года.

«В истории Турции не было никакого так называемого «геноцида армян». Все подобные претензии армянского лобби к Турции безосновательны», — сказали в администрации главы Турецкого государства, передает Тренд.

Напомним, что Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но власти этой страны всячески отвергают эти предложения. Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя — совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

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