Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Меморандум о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики и добывающей промышленности.

Указ и текст Меморандума опубликованы в четверг в «Resmi Gazete», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Документ предусматривает сотрудничество двух стран в энергетической и добывающей отраслях, в частности, в сфере возобновляемой и чистой энергии и энергоэффективности, а также организацию совместного производства осветительного оборудования для экономии электроэнергии, бытового и промышленного оборудования, включая ветряных и солнечных микрогенераторов для частных хозяйств.

Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в углеводородной, нефтехимической и электроэнергетической сферах.

В частности, стороны договорились развивать сотрудничество в сфере: разведки углеводородов в море и на суше, их разработки, транспортировки, коммерциализации, распределения и торговли; производстве и реализации продуктов нефтехимии и нефтепереработки; создании газовых хранилищ и передающей инфраструктуры и связанных с ними технологий, их восстановления, развития, эксплуатации и техосмотра.

Кроме того, документ включает сотрудничество в сфере создания LPG-терминалов и связанных с ними технологий, их восстановления, развития, эксплуатации, производства запчастей и техосмотра.

Minval.az