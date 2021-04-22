США не принимают на свой счет критику в адрес Запада, прозвучавшую в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом на брифинге для прессы заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не думаю, что мы принимаем на свой счет что-либо сказанное президентом Путиным. Мы толстокожие», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать сравнение Путиным западных стран с героями книг Редьярда Киплинга.

В послании Федеральному собрании Владимир Путин, говоря о внешних угрозах стране, заявил следующее: «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена».

Minval.az