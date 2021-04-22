Чехия может потребовать от России извинений или материальную компенсацию за разрушения от взрывов в Врбетице. Об этом 22 апреля заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Кулганек отметил, что когда одно государство наносит вред другому, то могут быть разные варианты компенсации убытков.

«Это может быть либо восстановление дела до исходного состояния, либо финансовая компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинений. Обсуждаем варианты», — цитирует слова Кулганека Lidovky.cz.

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