Президент США Джо Байден планирует официально признать вымышленный «геноцид армян» в Османской империи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как отмечается, Байден назовет «геноцидом» якобы «депортацию, голод и массовые убийства» армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году. По сведениям издания, данное заявление будет сделано в ходе ежегодного выступления, приуроченного ко дню памяти в субботу.

Чиновники добавили, что никаких окончательных решений не было принято, Байден еще может решить ограничиться символическим заявлением, не называя убийства «геноцидом», как это делали другие президенты.

Minval.az