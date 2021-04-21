В день своего 95-летия королева Великобритании Елизавета II написала обращение с благодарностью ко всем, кто выразил поддержку после смерти ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа. Сообщение опубликовано в Twitter королевской семьи.

Елизавета II начала с того, что по случаю ее 95-летия она получила много сообщений с добрыми пожеланиями.

«Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире», — говорится в сообщении.

По словам Елизаветы II, это говорит о том, какое влияние на протяжении всей своей жизни принц Филипп оказывал на людей.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея, напоминает РБК. Незадолго до смерти он перенес операцию на сердце. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. На церемонии из-за коронавирусных ограничений присутствовало около 30 человек.

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