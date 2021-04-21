Власти Ирана планировали получить миллионы доз вакцины от коронавируса через COVAX (международный механизм, запущенный ВОЗ для поставки вакцин от коронавируса), однако этому помешали санкции США. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

«Если бы не было санкций, то через COVAX были бы поставки в месяце Эсфанд (по иранскому календарю, соответствует 19 февраля — 20 марта), и сегодня миллионы людей получили бы вакцину», — сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана, передает ТАСС.

По его словам, «иранская сторона договорилась [через COVAX] закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но не смогла [из-за ограничений, наложенных США]». «Я бы хотел, чтобы наш народ отчетливо осознал это преступление Вашингтона», — добавил Роухани.

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