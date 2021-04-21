Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

«B.1.618 — новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», — сообщил Скария в Twitter.

Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

Мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса.

Minval.az