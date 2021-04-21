Нижняя палата парламента Чехии призвала правительство республики потребовать от России выплату компенсации за ущерб в результате взрыва в Врбетице, сообщает Mlada fronta Dnes.

Кроме того, по данным газеты, депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства России в Чехии.

«Мы гордая страна и будем защищаться», — цитирует издание слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.

Minval.az