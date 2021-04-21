Глава МИД Турции планирует посетить Россию, чтобы обсудить вопрос возобновления авиарейсов между двумя странами, когда ситуация с коронавирусом в республике нормализуется. Об этом заявил сам руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу.

«Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полёты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.

Он также рассказал, что в ближайшее время Турцию посетит российская делегация, она оценит безопасность в сфере туризма.

«Потом мы поедем с министром туризма в Россию — но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно», — добавил министр.

Чавушоглу подчеркнул, что турецким властям необходимо стабилизировать ситуацию с коронавирусом до конца Рамадана, то есть до 12 мая.

Minval.az