Президент США Джо Байден в понедельник пообщался с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден поговорил с семьей Джорджа Флойда, чтобы выяснить [как они] и рассказать, что он молился о них», — говорится в записи Псаки в Twitter.

Коллегия присяжных заседателей в понедельник удалилась на совещание на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве Флойда.

Разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Национальная гвардия США выделит примерно 250 военнослужащих для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с угрозой протестов после оглашения вердикта по делу Дерека Шовина, напоминает ТАСС.

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