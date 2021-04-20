Жители американского штата Техас хотят видеть актера Мэттью Макконахи своим губернатором, пишет «Газета.ру» со ссылкой на TMZ.

Сейчас штатом управляет республиканец Грег Эбботт. На днях Макконахи поразмышлял на тему того, не поучаствовать ли ему в выборах, — и последовавший опрос показал, что 45% респондентов проголосовали бы за него.

По словам техасского политика Жильберту Хинохозы, Макконахи не сможет победить как независимый кандидат, однако имеет все шансы, если присоединится к демократической партии.

Хинохоза отметил, что преимуществом Макконахи может стать его позиция относительно ужесточения оборота оружия.

Если Макконахи всерьез решит стать губернатором, ему нужно будет подать заявку об этом до декабря 2021 года.

Minval.az