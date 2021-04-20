«Мы должны говорить со странами, а не о странах. Иногда необходимо делать и то, и другое. Однако наилучшая связь со страной возможна через диалог. Это основной принцип работы нашей структуры, и этот подход следует использовать в самые сложные времена. И в нагорно-карабахском вопросе самое важное в ситуации, возникшей между Азербайджаном и Арменией — это диалог».

Об этом заявила Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на заседании весенней сессии ПАСЕ.

Он отметила, что приветствует соглашение о прекращении огня, подписанное 10 ноября прошлого года между Азербайджаном, Россией и Арменией.

«Один из важных моментов сейчас заключается в том, что после соглашения стороны должны уважать друг друга и работать для достижения долгосрочного мира. И в этом доверие является одним из основных факторов», — подчеркнула генеральный секретарь.

Minval.az