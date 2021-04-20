Народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко получил жесткое замечание от президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это случилось во время демонстрации простреленного на Донбассе флага.

Об инциденте парламентарий сообщил в личном Telegram-канале. Гончаренко – представитель украинской делегации в ПАСЕ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Только что президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе», – возмутился нардеп.

Он уточнил, что во время сессии ПАСЕ 20 апреля шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Поэтому украинский политик решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то не было упоминаний о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы и о мирном разрешении конфликтов в Европе.

«И это в то время, когда в Европе, на востоке Украины продолжается война! Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! Госпожа Меркель во время своего выступления напоминала, что ПАСЕ – это «совесть Европы». За сколько же российских сребреников продали эту совесть?» – написал Гончаренко.

Minval.az