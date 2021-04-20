Российско-китайские связи служат образцом отношений между мировыми державами. Об этом говорится в приветствии председателя КНР Си Цзиньпина участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», передает ТАСС.

«На протяжении 20 лет Китай и Россия развивают концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы и принципы нового типа международных отношений, углубляют тесное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и выработали классический образец современных отношений между мировыми державами», — приводит во вторник послание главы государства агентство «Синьхуа».

«Две партии на протяжении длительного времени продолжают институализировать свои контакты, всеми силами укрепляют политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией, а также содействуют взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами», — подчеркнул Си Цзиньпин.

«Современная эпоха эпидемии вкупе с вековыми изменениями ввергли мир в период неустойчивости и радикальных преобразований. Действия КНР и РФ оказывают важное влияние на обстановку в мире. Необходимо углубить вступающие в новую эпоху отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества, сыграть роль надежной опоры в деле стимулирования всеобщего развития, отстаивания справедливости в международных отношениях, а также защиты глобального мира и стабильности», — приводит его слова агентство.

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