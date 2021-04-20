Попытки политизации и искажения исторических событий недопустимы.

Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая во вторник на международной конференции на тему событий 1915 года в Османской империи.

Обсуждения были организованы в онлайн-формате.

Представитель администрации турецкого лидера отметил, что события периода Первой мировой войны были полны трагических страниц, а определенные круги пытаются использовать тему событий 1915 года в Османской империи в качестве рычага продвижения империалистических целей.

«Решения парламентов отдельных стран, основанные на предвзятой оценке тех или иных исторических событий, безусловно, не могут считаться показателем демократии. Это лишь часть курса давления на Анкару», — подчеркнул он.

Алтун отметил, подобная позиция — самое большое неуважение, которое можно проявить к памяти тех, кто в свое время подвергся лишениям.

«Турция продолжает выступать за торжество справедливости. Это касается не только современных процессов, но и исторических реалий. Наглядным свидетельством тому служит призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию совместной научной комиссии по событиям 1915 года. Призыв Эрдогана – показатель искреннего стремления турецкой стороны к торжеству справедливости», — цитирует Алтуна «Анадолу».

Алтун напомнил, что начиная с 2005 года власти Турции на самом высоком уровне чтят память жителей Анатолии, в том числе армян, погибших в период Первом мировой войны.

Ложь о «геноциде» армян не имеет ничего общего с историческими реалиями Османской империи, подчеркнул представитель Администрации турецкого лидера.

«Те, кто основываясь на лжи, спекулирует на теме прав османских армян, никогда не думал об армянском народе. Цели этих кругов нам хорошо известны. Это — давление на Турцию. Попытки формирования атмосферы вражды и противоречий между народами путем фальсификаций и искажения истории опасны», — подчеркнул Алтун.

Minval.az