Восемь сотрудников британской правозащитной организации Amnesty International рассказали о собственном опыте расовой дискриминации на работе, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад секретариата организации.

Согласно докладу, в организации наблюдается культура привилегированного отношения к белым. Были выявлены случаи явного расизма, в том числе когда старшие сотрудники использовали слово «негр». Также упоминается системная предвзятость, включая постоянные и необоснованные допросы чернокожих сотрудников и отстранение от проектов сотрудников из числа этнических меньшинств.

«Мы присоединились к Amnesty в надежде провести кампанию против нарушений прав человека, но вместо этого были разочарованы, осознав, что организация на самом деле помогла их увековечить», — заявила бывшая сотрудница организации Кэтрин Одукойя.

Представители обоих отделений британской правозащитной организации извинились и пообещали внести изменения.

Minval.az