Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о взаимной симпатии с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему. И это — хорошо, а не плохо», — заявил Трамп. По его словам, у взаимной симпатии с российским коллегой были плюсы: это способствовало укреплению отношений между США и Россией и заключению новых выгодных сделок. Политик подчеркнул, что всегда выступал за то, чтобы налаживать их.

Кроме того, экс-президент напомнил, что придерживался того же подхода в отношениях с Северной Кореей.

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