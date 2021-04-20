Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, который курирует политику использования вакцин в Европе, Тьерри Бретон, передает ТАСС.

Он заявил, что не думает, что до конца текущего года Европе будет доступно необходимое количество доз этого российского препарата.

По словам чиновника, сначала необходимо дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией». Как заявил Бретон, регулятор ЕС «должен изучить российское досье в ближайшие недели». Он утверждает, что в данном досье «по-прежнему не хватает данных», из-за чего «процесс оценки может занять больше времени».

Как указал еврокомиссар, после этого нужно «будет найти производственные мощности». Бретон рассказал, что Россия занимается поиском «индустриальных партнеров в Европе», однако они в настоящее время «задействованы в производстве уже одобренных вакцин».

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