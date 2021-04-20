Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек высказался по поводу реакции Москвы на принятые Прагой меры, заявив, что чешская сторона не исключает «новый пропорциональный ответ», передает РИА Новости.

По его словам, реакция России на принятые чешской стороной меры была «очень резкой». В свою очередь, принятые Москвой меры не являлись «пропорциональным ответом», считает министр.

«Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — сказал Гамачек.

До этого Гамачек призвал союзников Чехии по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.

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