В Госдепартаменте США считают запрет иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны России.

Представитель госдепартамента Нед Прайс в своем письменном заявлении выразил «глубокую обеспокоенность» данным запретом, также обвинив РФ в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.

Он заявил, что это является якобы «еще одним примером неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины».

Прайс также вновь заявил об обеспокоенности Вашингтона предполагаемым наращиванием Россией численности ее войск близ украинских границ и заявил, что такого числа военных там не было замечено с 2014 года.

«Продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы», — отметил Прайс.

По его словам, США призывают российскую сторону прекратить якобы «угрозы судам в регионе» и «обратить вспять» приписываемое РФ «наращивание сил».

Minval.az