Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль, пишет «Интерфакс».

По его мнению, ситуация с распространением инфекции будет взята под контроль в ближайшие месяцы.

«У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — сказал глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире, среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

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