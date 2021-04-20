США следует «ладить» с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее в сторону Китая. Такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал президент США Дональд Трамп.

Он считает, что Вашингтону необходимо «вести дела» с Москвой. Политик подчеркнул, что США «должны ладить с Россией», а «не подталкивать» ее «в объятия Китая».

«Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию», — убежден Трамп.

По его словам, эти две страны «заставляют быть вместе».

Бывший глава Белого дома также заявил, что он «хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным, невзирая на то, что «российское расследование» повредило отношениям между двумя странами. Как указал Трамп, он также «ладил» и с председателем КНР Си Цзиньпином.

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