Неизвестный выстрелил в мужчину во французском городе Монпелье, куда сегодня с визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, подозреваемый в стрельбе скрылся.

Стрельба произошла в первой половине дня в районе Beaux-Arts в центре города. Неизвестный выстрелил мужчине в спину, после чего, согласно показаниям свидетелей, скрылся на машине, отмечает РИА Новости со ссылкой на France3.

Пострадавший — мужчина 30 лет — был доставлен в больницу с серьезными ранениями. Полиция ведет поиск стрелявшего.

Макрон находится с визитом в Монпелье в сопровождении главы МВД Жеральда Дарменена.

Minval.az