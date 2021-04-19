Спикер Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг в ходе своего выступления перед депутатами назвал имя первого кандидата, объявившего о желании баллотироваться на президентских выборах.

По его словам, в Высший конституционный суд Сирии подал заявку гражданин Абдалла Саллюма Абдалла 1956 года рождения. Сабаг подчеркнул, что этот претендент обратился с посланием к законодателям поддержать его кандидатуру. Никаких данных о предвыборной платформе кандидата приведено не было, передает ТАСС.

Напомним, президентские выборы в Сирии состоятся 26 мая.

Minval.az