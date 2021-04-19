В чатах WhatsApp начал распространяться новый способ мошенничества. Пользователям предлагают установить якобы официальную розовую тему. Так жертвы дают мошенникам взломать свои аккаунты.

Пользователю предлагают перейти по ссылке, которая якобы загрузит обновление. Апдейт, по словам мошенников, включает в себя розовую тему вместо надоевшей зелёной и другие полезные нововведения.

При переходе по ссылке пользователь может стать жертвой взлома. В итоге человек в целом может лишиться доступа к учётной записи.

Исследователь безопасность рассказал, что нужно делать, если вы столкнулись с новым видом мошенничества. Следует удалить розовый WhatsApp немедленно, отключить от аккаунта все устройства, очистить кэш браузера, проверить разрешения для всех приложений. Если обнаружится какое-то подозрительное разрешение, нужно отозвать его.

Розовый WhatsApp также может «спрятаться» в системе. Тогда нужно поискать его в настройках.

Minval.az