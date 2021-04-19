Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.

«Реакция российской стороны [на высылку дипломатов] оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше [чешских] дипломатов, — отметил Гамачек. — Я подготовил для премьер-министра [Чехии Андрея] Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его [а не общественность]».

По словам Гамачека, из РФ был выслан «заместитель посла Чехии». «На это Чехия должна реагировать», — сказал он, подчеркнув, что высылка российского посла из Чехии не планируется.

По его словам, в понедельник в Прагу прибудет российский спецрейс, который заберет высланных сотрудников посольства РФ и членов их семей. В тот же день спецборт ВВС Чехии доставит в Прагу чешских дипломатов из Москвы. «Надеюсь, что все пройдет достойным образом и с российской стороны не возникнет никаких неожиданностей для нас», — сказал он.

Вице-премьер не исключил, что вскоре будут сделаны очередные шаги «по высылке сотрудников российских спецслужб», которые могут быть «связаны с операциями» в Чехии, других государствах ЕС или их союзников.

Гамачек также заявил, что объявление Россией персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики парализовало деятельность чешского дипломатического представительства.

«Штат посольства Чехии в Москве не был большим. Это около 30 сотрудников [командированных из Чехии]. Этот шаг [российской стороны] деятельность посольства, в принципе, парализовал. Там [сейчас] работает только консульское отделение», — сказал Гамачек.

Он проинформировал, что в Москве полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства Чехии. В российскую столицу МИД планирует перевести часть дипломатов из генеральных консульств республики из других городов РФ.

Minval.az