Главы МИД 27 стран ЕС рассмотрят в понедельник на видеоконференции ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед министерской встречей, передает ТАСС.

«В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», — сказал Боррель.

Он отметил, что отношения Евросоюза и России не улучшаются, напряженность нарастает по разным направлениям.

«Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах», — сказал Боррель, отметив, что главы МИД обсудят также ситуацию на границе РФ и Украины, а также самочувствие Алексея Навального.

Minval.az