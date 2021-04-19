Меры, принятые правительством Франции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, вызвали множество проблем в области прав человека. Об этом говорится в докладе по правам человека за 2020 год международной правозащитной организации Amnesty International, пишет Anadolu.

«Реакция [французского] правительства на фоне COVID-19 вызвала обеспокоенность в области прав человека, в том числе в связи с чрезмерным применением силы полицией, правом на мирные собрания и правами мигрантов и просителей убежища», — говорится в документе.

В организации указали, что правозащитники привлекались к ответственности по необоснованным или двусмысленным основаниям.

В отчете также отмечается, что «после убийства Сэмюэля Пэти правительство ввело контртеррористические меры, нарушающие права человека».

Кроме того, в Amnesty International обратили внимание на сообщения о расистских высказываниях сотрудников правоохранительных органов Франции.

В докладе также говорится об отсутствии независимого механизма по расследованию случаев незаконного применения силы. «Очень немногие сотрудники правоохранительных органов были привлечены к ответственности по обвинениям в незаконном применении силы во время протестов в 2018 и 2019 годах» — констатируют авторы документа.

«Пандемия COVID-19 привела к дополнительным препятствиям для перемещенных лиц в доступе к социальным и экономическим правам, особенно для тех, кто живет в нелегальных поселениях в Париже и на севере Франции. Правительство приостановило рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища во время изоляции», — сказано в отчете.

Помимо этого, в Париже и на севере Франции мигрантов и беженцев, живущих в неформальных поселениях, продолжали регулярно насильственно выселять, в том числе во время карантина, без предоставления альтернативных убежищ и доступа к медицинскому обслуживанию. В Кале сотрудники правоохранительных органов регулярно подвергали мигрантов и беженцев притеснениям и чрезмерному применению силы.

В документе констатируется, что пограничная полиция оттесняла мигрантов и просителей убежища в Италию. В то же время, мигранты подвергались административному задержанию без учета необходимости защиты их здоровья во время пандемии. Несовершеннолетние без сопровождения взрослых по-прежнему сталкивались с препятствиями в доступе к социальным услугам, и их выдворяли обратно в Италию.

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