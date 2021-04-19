Член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил РИА Новости, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», — сказал Кайыпмаз РИА Новости.

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Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

«В Турции проводились токскологические испытания (вакцины «Спутник V»), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов», — цитирует издание Кайыпмаза.

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