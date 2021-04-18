Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в связи со снижением уровня заражения коронавирусом в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Показатели заболеваемости продолжают оставаться низкими по всей стране, отменяется требование носить маски на открытом воздухе», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.

При этом Минздрав страны по-прежнему рекомендует носить маски при большом скоплении людей. Ношение масок в помещениях остается обязательным.

Minval.az