Новенькие аналитики Goldman Sachs, устроившиеся в банк после начала пандемии, пожаловались на «бесчеловечные» условия работы. По их словам, им приходится трудиться в среднем по 95 часов в неделю и спать всего по пять часов в день, а уровень их тревожности уже «пробивает крышу».

Группа инвестиционных аналитиков Goldman Sachs, которые работают в банке меньше года, составила презентацию для менеджмента, в которой пожаловалась на переработки и проблемы со здоровьем, которые они влекут. Согласно опросу 13 специалистов, они работают в среднем больше 95 часов в неделю, то есть почти по 14 часов каждый день без выходных. Молодые аналитики указали, что спят в среднем по пять часов в день и ложатся не раньше 3:00 утра.

По словам специалистов, сверхурочная работа приводит к проблемам с физическим и психологическим здоровьем. Три четверти респондентов признали, что чувствовали себя «жертвами злоупотреблений на работе». Примерно столько же были вынуждены обратиться за психологической помощью. Все участники опроса заявили об ухудшении отношений с семьей и друзьями. Все сообщили, что сталкивались с нереальными сроками выполнения задач, почти 85% страдали от излишнего контроля и микроменеджмента.

В среднем работники довольны Goldman Sachs лишь на 2 балла из 10. Если условия работы не изменятся в ближайшие полгода, большинство респондентов планируют сменить работу.

«Я не могу больше спать, потому что уровень тревожности пробивает крышу», — приводится в презентации комментарий одного из респондентов. Другой говорит, что перспектива оказаться безработным пугает его меньше, чем ущерб организму от такого ритма жизни. «Был период, когда я не ел, не мылся и не делал ничего, кроме работы, с утра и до поздней ночи», — говорится еще в одном комментарии. В четвертом указано, что порой работа занимала и 110-120 часов в неделю, что оставляло четыре часа в день на другие дела и сон: «Это за пределами «тяжелой работы», это бесчеловечно».

Молодые аналитики предложили ограничить рабочее время 80 часами в неделю максимум и своевременно обсуждать задачи и проделанную работу, чтобы ее не приходилось переделывать в последний момент. Кроме того, потребовали не привлекать их к работе после 21:00 в пятницу и по субботам, за исключением заранее оговоренных случаев.

Эта презентация — редкая демонстрация степени стресса молодых банковских работников, которые работают сверхурочно за зарплаты выше среднего, пишет «Форбс» со ссылкой на Financial Times. Goldman Sachs заявил газете, что понимает высокую загрузку персонала из-за исторически высоких объемов торгов. По мнению банка, спустя год после начала пандемии коронавируса «люди по понятным причинам довольно напряжены», и Goldman Sachs уверяет, что прислушивается к беспокойству людей и принимает ответные шаги. Источники газеты рассказали, что банк ускорил прием на работу новых младших специалистов, перенаправил ресурсы в загруженные департаменты и применил «избирательный» подход к новым бизнесам.

Minval.az