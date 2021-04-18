Конкуренция США и Китая может быть неизбежной, но она не должна приводить к ущербу одной из сторон, сообщил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Для двух больших государств, вроде Китая и Соединенных Штатов, конкуренция может стать неизбежной. Но конкуренция должна быть здоровой и не должна превращаться в агрессивную игру с нулевой суммой», — сказал Лэ Юйчэн, слова которого приводит РБК со ссылкой на Associated Press.

США и КНР чиновник назвал «двумя ведущими странами, несущими особую ответственностью перед миром». По его словам, для выстраивания отношений необходимо отказаться от конфронтации и расширять сотрудничество, поскольку это идет на пользу обеим сторонам. При этом сотрудничество должно быть равноправным, на выгоду обоим государствам.

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