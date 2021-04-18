Министерства обороны Израиля и Греции подписали контракт на $1,65 млрд на создание и эксплуатацию на протяжении 22 лет центра летной подготовки для пилотов греческих ВВС, ставший крупнейшим в истории двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минобороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, комментируя заключение сделки, что она «укрепит партнерство и сотрудничество между двумя странами на оборонном, экономическом и политическом уровнях». «Уверен, она также послужит укреплению экономик Израиля и Греции», — добавил глава Минобороны, чьи высказывания приводит пресс-служба.

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