В результате схода с рельсов поезда в провинции Кальюбия к северу от столицы Египта города Каир погибли 8, получили ранения 109 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
В результате схода с рельсов поезда в провинции Кальюбия к северу от столицы Египта города Каир погибли 8, получили ранения 109 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Дата: 2021/04/18 20:02
Раздел: Мир
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