Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил о намерении обсудить на встрече глав МИД ЕС 19 апреля «дело Врбетице».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС», — написал он.

Ранее СМИ писали, что глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, напоминает RT.

Minval.az